Olav Kooij : "Une deuxième place est évidemment amère"

"Quand vous ne gagnez pas et que vous êtes deuxième, vous commencez invariablement à penser à ce que vous avez fait. Je ne pense pas avoir commis trop d'erreurs dans le final", a déclaré e coureur de Jumbo-Visma. "Juste avant le premier passage dans les Moëres, j'ai cru que ma course était déjà terminée. J'ai crevé au moment où le rythme du groupe s'est accéléré. J'ai quand même réussi à revenir. Je me suis ensuite porté vers l'avant parce que je ne voulais pas me faire surprendre à nouveau. Cela ne s'est pas produit non plus et j'ai pu conserver ma place devant. J'ai figuré dans le groupe des quatre, mais Philipsen s'est avéré légèrement plus rapide au sprint."

Kooij figure également sur la liste provisoire des participants à Gand-Wevelgem, une course généralement rendue difficile par le vent et/ou la pluie. "Je sors de Paris-Nice en bonne forme. La course a été très nerveuse, surtout avant les Moëres. Terminer deuxième, c'est un peu amer, mais je retiens la façon dont j'ai obtenu cette place, c'est-à-dire en roulant très fort", a analysé Kooij.