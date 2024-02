Oliver Naesen était "trop enfermé" pour arracher la troisième place

La course s'est rapidement ouverte et Naesen n'avait pas pu se placer dans le groupe de tête à la mi-parcours. "J'espère que ce ne sera pas une habitude cette saison", a-t-il souri. "Je pense qu'il restait 140 km quand tout s'est décanté. Je n'ai pas su partir avec eux et nous avons dû rouler derrière. Je savais que Visma-Lease a Bike. Quelqu'un m'avait prévenu mais je ne dirai pas qui. Finalement, l'échappée a été reprise après le Bosberg."

Naesen a finalement pu sprinter pour la 3e place mais a échoué derrière Van Aert. Il s'agit de son premier top 5 depuis la Famenne Ardenne Classic en octobre 2022. "Normalement, Pierre Gautherat était le sprinteur désigné chez nous, mais je me sentais bien et je voulais tenter ma chance. Malheureusement, j'étais trop enfermé et je ne pouvais plus dépasser Wout. Cette quatrième place me donne un coup de boost. Je suis prêt pour la suite. J'espère rester en bonne santé et réaliser un beau printemps."