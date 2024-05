Pelayo Sanchez remporte la 6e étape, Tadej Pogacar reste en rose

L'Espagnol Pelayo Sanchez (Movistar) a remporté la 6e étape du Tour d'Italie, jeudi. Après 180 km entre Torre del Lago Puccini (Viareggio) et Rapolano Terme, en Toscane, a devancé le Français Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) et l'Australien Luke Plapp (Jayco AlUla) dans un sprint à trois. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) conserve la tête du classement général.

Trois secteurs non asphaltés, pour un total de 12 km de 'sterrati', ont pimenté l'étape, qui prévoyait aussi la bosse de Serre di Rapolano (8,4% de moyenne avec un passage à 20%) à 5 km de l'arrivée.

La course démarrait sur un rythme d'enfer: 51,8 km parcourus durant la première heure. Malgré plusieurs tentatives, notamment de Julian Alaphilippe, l'échappée à tarder à se former. Ce n'est qu'après 100 km de course qu'Alaphilippe, Pelayo Sanchez, Luke Plapp et son compatriote Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) et les Italiens Matteo Trentin (Tudor), Filippo Fiorelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) et Andrea Vendrame (Decathlon AG2R) ont réussi à fausser compagnie au peloton.