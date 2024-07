"Plutôt pas mal", juge Remco Evenepoel à propos de son premier Tour de France

"Aujourd'hui je me suis donné à fond, mais je me suis rendu compte que je n'avais plus vraiment mes meilleures jambes, même si j'étais quand même en forme puisque je termine troisième de ce chrono", derrière le vainqueur Tadej Pogacar et son dauphin Jonas Vingegaard.

"Et si je fais le bilan, je termine sur le podium du classement général, avec le maillot blanc de meilleur jeune et une victoire d'étape, je peux être fier de moi et de mon équipe. Tadej évolue dans un autre monde, et Jonas a aussi été supérieur à moi", a jugé Remco Evenepoel, déjà vainqueur d'un Tour d'Espagne en 2022.