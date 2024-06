Pogacar favori, le mystère Vingegaard, et les débuts d'Evenepoel dans une édition unique

Un premier grand départ d'Italie, nation historique du cyclisme, samedi à Florence. Et une arrivée tout aussi inédite à Nice, hors de Paris, Jeux Olympiques oblige. La 111e édition du Tour de France sera sans nulle autre pareille. En quête d'un rare doublé après son triomphe au Giro, Tadej Pogacar aborde en favori le Tour de France face au double vainqueur sortant, Jonas Vingegaard, à la forme incertaine.

Pogacar, vainqueur en 2020 et 2021, veut inscrire une nouvelle page du cyclisme du XXIe siècle en devenant le premier coureur à réaliser le doublé Giro-Tour la même année.

Les six grandes stars du cyclisme mondial -Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel et Primoz Roglic pour le classement général, ainsi que Mathieu van der Poel et Wout Van Aert qui viseront surtout des étapes- seront présentes pour la toute première fois sur la plus grande course.

La grande inconnue est le comportement de Remco Evenepoel. Premier Belge à gagner un grand tour depuis 44 ans quand il a décroché la victoire au Tour d'Espagne en 2022, le Brabançon est capable de tout. Sera-t-il en mesure de résister en haute montagne face à Pogacar et Vingegaard qui se sont partagé les maillots jaunes à l'arrivée des quatre dernières éditions ?

Autre incertitude celle de Jonas Vingegaard. Le double tenant du titre n'a plus couru depuis le 4 avril et sa chute de la Tour du Pays basque. Le Danois s'était fracturé la clavicule, plusieurs côtes et avait souffert d'un pneumothorax. Il sera en outre privé de Sepp Kuss son meilleur lieutenant en montagne là où il a forgé ses succès tant en 2022 qu'en 2023.

Côté belge, on suivra aussi les performances des deux sprinters : Jasper Philipsen, qui ambitionne un second maillot vert consécutif et Arnaud De Lie, le nouveau champion de Belgique.