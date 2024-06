Primoz Roglic et son équipe s'estiment "loin d'être des favoris" à la victoire finale

"Tout se passe bien, je me sens prêt et j'ai hâte de débuter", a expliqué Roglic en conférence de presse, vendredi. "Mais nous sommes loin d'être favoris. Nous faisons face aux grands champions, et il ne s'agit plus d'une course de préparation", a exposé le récent vainqueur du Critérium du Dauphiné. "Tous les favoris sont là, toutes les équipes arrivent avec un effectif complet, tout le monde est prêt. Honnêtement, je ne réfléchis pas trop à la concurrence. Nous avons suffisamment de travail pour faire les ajustements au sein de notre propre équipe, avec tous les nouveaux coureurs."

Le producteur de boisson énergisante Red Bull a récemment rejoint BORA et hansgrohe en tant que sponsor titre de l'équipe allemande. "Espérons que cela nous donne des ailes", a plaisanté Roglic en référence au slogan de la marque. "Il est vraiment fantastique de faire partie d'un si grand projet. L'entrée en jeu d'un grand acteur comme Red Bull représente un changement pour la planète cyclisme. Cela pousse le sport cycliste vers le haut."