Puck Pieterse s'impose à Hulst et s'offre un 3e succès d'affilée

"C'était vraiment un parcours difficile, même si ça n'en avait pas l'air", a réagi la lauréate. "La surface était glissante, et je n'avais pas une bonne vue d'ensemble à cause de la foule. J'ai entendu que Ceylin del Carmen Alvarado approchait, et j'ai commis de plus en plus d'erreurs. Je me suis rendu compte qu'elle m'avait rejointe, mais j'ai quand-même plus la lâcher dans le dernier tour." Comme à Gavere et Diegem, Pieterse s'est rapidement portée en tête de course. "C'est bien de prendre l'avantage si tôt, mais il faut ensuite tenir jusqu'à la fin. C'est évidemment très difficile, physiquement et mentalement."

Ceylin del Carmen Alvarado conserve sa 1re place au classement de la Coupe du monde, avec 321 points. Lucinda Brand est 2e avec 237 points et Puck Pieterse s'installe au 3e rang avec 220 points.

La prochaine manche de Coupe du monde se déroulera le 7 janvier à Zonhoven. Les deux dernières manches sont prévues le 21 janvier à Benidorm (Espagne) et le 28 janvier à Hoogerheide (Pays-Bas).