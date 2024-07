Remco Evenepoel: "Je ne suis pas inquiet, mais l'étape de demain sera une longue route"

Le peloton va s'élancer pour un week-end dans les Pyrénées qui pourrait être le juge de paix de cette édition: "Je ne suis pas inquiet, mais je sais que demain ce sera une longue route, avec un final assez dur. Je vais donc essayer de bien récupérer pour être le plus frais possible".

"Ensuite nous verrons, la course est dans les mains des équipes Visma et UAE. De mon côté, si les jambes sont là, on verra si je peux reprendre du temps. Mais le plan, c'est de suivre. Pour le reste, il faut rester concentré, et patient", a conclu Evenepoel, actuel maillot blanc sur le Tour de France.