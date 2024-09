Remco Evenepoel titré pour la 2e fois après "le chrono le plus difficile de sa vie"

Evenepoel a ainsi réussi un doublé inédit titre olympique-titre mondial. "C'est fou! Il m'a parfois fallu du temps pour retrouver ma bonne forme, mais c'est arrivé juste à temps." La journée a pourtant été "très dure" pour le prodige de Schepdael, victime d'ennuis mécaniques avant le départ. "Ma chaine a sauté une minute avant le départ. Et quand j'ai pris le départ, mon capteur de puissance ne marchait pas, donc j'ai mis un peu de temps à me mettre dans le rythme. C'était courir aux sensations", a résumé Evenepoel.

"Je me sentais bien au départ, puis j'ai eu un moment difficile au milieu de l'ascension", a raconté le champion du monde. "Après la première descente, je me sentais bien à nouveau. Je me sentais que mes jambes prenaient à nouveau de l'oxygène. Après, c'était difficile, car je devais pousser, mais je ne pouvais pas aller au-delà de ma limite, car je ne savais pas ce que je faisais exactement. C'était peut-être le chrono le plus difficile de ma vie."