Remco Evenepoel, triple lauréat, absent, Alaphilippe et Landa leaders de Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step ne pourra pas compter dans ses rangs sur le triple lauréat de l'épreuve, et double tenant, samedi au départ de la Clasica San Sebastian (WorldTour). Remco Evenepoel souffle après son double triomphe aux Jeux Olympiques de Paris et son podium au Tour. Le Français Julian Alaphilippe et l'Espagnol Mikel Landa seront les atouts du Wolfpack au Pays basque.

Gil Gelders, Mauri Vansevenant et William Junior Lecerf sont les trois Belges de la sélection. Le Danois Kasper Asgreen et l'Italien Mattia Cattaneo complètent le groupe.

Evenepoel a dominé la Clasica San Sebastian en 2019, 2022 et 2023. Julian Alaphilippe a aussi gagné la course en 2018. Il sera le leader avec le coureur local Mikel Landa, qui a montré sa grande forme au Tour de France avec une 5e place finale.

"Nous avons déjà gagné ici à plusieurs reprises et nous voulons à nouveau faire une bonne course", a déclaré Wilfried Peeters sur le site de l'équipe. "Nous prendrons le départ avec Julian, qui s'est bien comporté lors du Tour de Tchéquie, et Mikel Landa, dont c'est la première course depuis qu'il a terminé le Tour dans les cinq premiers il y a trois semaines. Ils sont tous les deux très motivés et peuvent compter sur une bonne équipe, qui est prête à les soutenir".

Le parcours a été modifié cette année. Avec 236 km, c'est l'édition la plus longue depuis 15 ans. La dernière montée n'est plus la Murgil Tontorra mais le Pilotegi, une solide pente de 2 km à 11,7% en moyenne et qui propose un passage à 27 % dans les 500 derniers mètres. Le sommet se trouve à 7,5 km de l'arrivée.