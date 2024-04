Richard Carapaz de retour dans le peloton dimanche

Richard Carapaz avait chuté et abandonné dans la dernière étape de Tirreno-Adriatico le 10 mars dernier. Le champion olympique n'a plus couru depuis, renonçant au GP Miguel Indurain et au Tour du Pays Basque, qui figuraient initialement dans son programme.

"Ma chute a Tirreno-Adriatico a été plus grave que ce que je pensais", a déclaré Richard Carapaz dans la presse équatorienne. "J'ai été touché au genou, le même sur lequel j'avais chuté au Tour de France l'année dernière. J'ai eu un hématome et j'ai dû m'arrêter. La décision ne pe pas participer au GP Miguel Indurain et au Tour du Pays Basque était la bonne, afin de récupérer à 100 % et d'être prêt pour les classiques ardennaises. C'est très agréable d'être de retour", ajoute le vainqueur du Giro 2019.