Richard Carapaz emmène l'équipe EF Education-EasyPost sur les routes espagnoles

Fort de sa victoire au classement de la montagne du dernier Tour de France, Carapaz endossera le rôle de leader en Espagne avec des ambitions au classement général. Il sera soutenu par le Colombien Rigoberto Uran, l'Équatorien Jefferson Cepeda, les Britanniques Owain Doull et James Shaw, l'Australien Harry Sweeny, le Portugais Rui Costa et l'Irlandais Darren Rafferty.

"La Vuelta est une course très spéciale pour moi", a expliqué Carapaz auprès de son équipe. "J'ai déjà porté le maillot rouge. Je suis monté sur le podium et j'ai gagné quelques étapes. Pour moi, l'objectif est clair: cette année, nous voulons viser la victoire au classement général et obtenir le meilleur résultat possible pour l'équipe."

L'Équatorien a déjà fini sur la 2e marche du podium du Tour d'Espagne, en 2020. Il participera pour la 6e fois à la course.

Le Tour d'Espagne s'élancera samedi de Lisbonne et se terminera le dimanche 8 septembre par un contre-la-montre à Madrid.