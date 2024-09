Rik Verbrugghe quitte son poste de directeur chez Israel-Premier Tech avec effet immédiat

"C'a été un plaisir de faire partie d'Israël-Premier Tech au cours des quatre dernières années", a déclaré Verbrugghe dans le communiqué publiée par Israel-Premier Tech. "Entre les hauts et les bas, les succès et les défis, j'ai beaucoup apprécié le temps passé au sein de l'équipe. J'annoncerai mes projets d'avenir en temps voulu."

Verbrugghe avait remporté la Flèche Wallonne, une étape du Tour de France et trois étapes du Tour d'Italie, entre autres, au cours de sa carrière de coureur. Après sa retraite sportive en 2008, il a été successivement directeur d'équipe chez BMC, IAM Cycling et Bahrain Merida avant de rejoindre Israel Start-Up Nation en 2021. Entre 2018 et 2020, il a également été entraîneur de l'équipe belge sur route.