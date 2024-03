Sans rival, Pogacar explique n'avoir "rien fait de spécial, j'ai juste roulé à mon rythme"

"Je me sentais bien, j'ai juste roulé à mon rythme, je n'ai rien fait de spécial", a commenté le Slovène, 25 ans au micro des organisateurs. "Les conditions étaient vraiment difficiles", a tout de même concédé Tadej Pogacar vainqueur avec plus d'une minute 20 sur ses plus proches poursuivants. "On avait commencé la journée sous le soleil, comme en été. On espérait pouvoir échapper à la pluie, mais ce ne fut pas le cas. En plus, on sentait les effets de la haute altitude. C'était vraiment dur, mais je suis content d'avoir gagné."

Tadej Pogacar a attaqué à 6 km du sommet pour devancer l'Espagnol Mikel Landa (Soudal Quick-Step) de 1:23 et le Russe Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe), 3e, de 1:24.