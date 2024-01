SD Worx, l'équipe de Lotte Kopecky, devient SD Worx-Protime

Protime, une société belgo-néerlandaise, était déjà partenaire de l'équipe et devient maintenant cosponsor, après avoir conclu un accord portant jusqu'en 2026.

SD Worx est une des plus importantes formations du peloton féminin. L'équipe a bouclé l'année 2023 à la 1e place du classement UCI, avec 62 victoires au compteur. Elle compte notamment en ses rangs Lotte Kopecky, qui a entre autres remporté le Circuit Het Nieuwsblad, le Tour des Flandres et les Mondiaux l'an dernier, et la Néerlandaise Demi Vollering, qui a remporté le dernier Tour de France féminin devant Lotte Kopecky.