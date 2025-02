"S'il a l'opportunité de faire quelque chose, il le fera": Maxime Monfort croit en un retour en force de Wout van Aert sur la Clasica Jaen

Wout van Aert débutera sa saison sur route lundi dans le sud de l'Espagne avec la Clasica Jaen. Cette course d'un jour est la version espagnole des Strade Bianche et compte 33,1 kilomètres de chemins de terre. Elle sera à suivre en direct, dès 15h20, sur RTL club et RTL play.

C'est donc ce lundi que Wout van Aert fait son retour à la compétition sur la route, en Espagne, avec la Clasica Jaen. Après un stage à Majorque et avant le Tour d'Algarve (également à suivre dès mercredi sur nos antennes), la course avec des secteurs "gravel" qui font "toujours battre le coeur" de van Aert avait tout pour le séduire. "Géographiquement aussi, elle est pas mal située par rapport à la Ruta del Sol ou l'Algarve. C'est un peu la tradition maintenant d'avoir une course d'un jour avant une petite course par étapes. Ça permet de bien se mettre en route, de débloquer un peu le moteur comme on dit et de se sentir bien juste avant le départ de la course par étapes", détaille Maxime Monfort.

"D'autant que les premières étapes de ces courses sont souvent déjà importantes", ajoute notre consultant, "elles se terminent de moins en moins au sprint et c'est de plus en plus souvent des étapes où il faut déjà être bon. La Clasica Jaen, c'est une course relativement vallonnée et il y a quelques secteurs gravels. Ils avaient un peu exagéré il y a quelques années, mais ils ont maintenant trouvé la bonne formule avec du gravel mais sans mettre les coureurs en danger".