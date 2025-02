Un Strade Bianche à la sauce espagnole: tout ce qu'il faut savoir sur la rentrée de Wout van Aert

Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) débutera sa saison sur route lundi dans le sud de l'Espagne avec la Clasica Jaen. Cette course d'un jour de catégorie 1.1 est la version espagnole des Strade Bianche et compte 33,1 kilomètres de chemins de terre.

"Une course avec du gravel fait toujours battre mon cœur un peu plus vite", a confié Van Aert à l'approche de son entrée en action. A Jaen, il pourra prendre le départ avec un large sourire: avec 33,1 kilomètres de 'sterrato', les chemins blancs aussi appelés 'Caminos de Olivos', sur 169 km de course, la proportion de routes non asphaltées est importante. Des conditions sèches sont prévues.

La course parait même plus difficile que les Strade Bianche, avec des variations d'altitude et un dénivelé de 2.600m. Les plus longues ascensions de la journée se trouvent dans la première partie de la course, avant le premier secteur de chemins blancs. L'an passé, Van Aert avait été victime d'une crevaison à un mauvais moment. Il avait fini 45e et dernier coureur à franchir la ligne. Il espère pouvoir jouer sa chance jusqu'au bout cette année.