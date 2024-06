Soren Waerenskjold roulera "également pour les bonifications vendredi"

"Je suis heureux d'avoir encore le maillot de leader. À la fin de l'étape, j'ai tout donné dans les sprints pour les bonifications du 'kilomètre en or' et je ferai de même vendredi", a-t-il confié après l'étape.

"Je pourrais aussi me préserver pour l'étape ardennaise de samedi, même si le fait d'y aller à fond est peut-être la bonne tactique. Le 'kilomètre en or' m'a demandé beaucoup d'énergie et j'ai manqué de réussite dans le sprint final. Je n'ai terminé que septième. Cependant, l'équipe a à nouveau été très forte en m'amenant à l'avant. Gagner un sprint final contre les grands noms présents n'est de toute façon pas dans mes cordes, donc je vise ces sprints de bonification."