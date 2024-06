Steff Cras dans la sélection de TotalEnergies, Piet Allegaert repris avec Cofidis

Cras sera entouré de sept coureurs français au sein de l'équipe TotalEnergies avec Mathieu Burgaudeau, Anthony Turgis, Jordan Jegat, Thomas Gachignard, Mattéo Vercher, Sandy Dujardin et Fabien Grellier.

Cras, 27 ans, va participer au Tour de France pour la troisième fois de sa carrière après 2020 et 2023 où il avait à chaque fois abandonné. Le Campinois a repris la compétition au Tour de Slovénie il y a 10 jours, deux mois après sa lourde chute au Tour du Pays basque. Il a souffert d'un pneumothorax à droite, de plusieurs fractures costales associées et de deux fractures vertébrales dorsales.

Piet Allegaert figure lui dans la sélection de Cofidis pour cette 111e édition de la Grande Boucle. Allegaert, 29 ans, participera à son premier Tour de France sous le maillot de Cofidis qui sera emmené par les Français Guillaume Martin, pour le classement général, et Bryan Coquard, pour les sprints.

Les Français Axel Zingle et Alexis Renard, les Espagnols Ion Izagirre et Jesus Herrada et l'Allemand Simon Geschke, qui mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison, complètent la sélection.