Steff Cras a pu rentrer chez lui, son état s'améliore

L'état de Steff Cras s'améliore, a annoncé son équipe TotalEnergies jeudi. Le coureur belge de 28 ans avait chuté le 4 avril dernier lors de la 4e étape du Tour du Pays Basque, dont Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Jay Vine et Primoz Roglic avaient aussi été victimes.

Cras s'était relevé avec un pneumothorax à droite, plusieurs fractures costales associées et deux fractures vertébrales dorsales. Il a maintenant pu quitter l'hôpital et rentrer chez lui.

"Cela s'améliore", déclare Steff Cras dans un communiqué de TotalEnergies. "Après des examens en Belgique, les résultats des scans sont plus positifs. Les douleurs persistent mais s'amenuisent chaque jour. Mes poumons se portent également mieux. Je suis satisfait des progrès et mentalement, je suis toujours déterminé. Une réhabilitation et une reprise anticipée sont envisagées. Mes objectifs de saison restent atteignables. Je suis déçu d'avoir manqué la fin du Tour du Pays Basque, mais je remercie mes coéquipiers ainsi que le staff pour leur soutien".