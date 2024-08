Steffen De Schuyteneer signe son premier contrat professionnel chez Lotto Dstny

De Schuyteneer a terminé 3e du contre-la-montre espoirs des championnats de Belgique et a également remporté une étape du Giro Next Gen, le Tour d'Italie U23. Il espère continuer à se développer "comme un coureur de classiques". "J'ai commencé à faire du vélo et regarder des courses dans les Ardennes flamandes, d'où je suis originaire. C'est un rêve de gagner un jour le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix."

De Schuyteneer est le quatrième coureur de l'équipe de développement à signer un contrat chez Lotto Dstny après Robin Orins, Joshua Giddings et Lorenz Van de Wynkele.