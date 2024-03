Tadej Pogacar estime qu'il aurait dû réagir de suite à l'attaque de Nick Schultz

Le Slovène a fait travailler son équipe UAE Emirates, a pris la 2e place et deux secondes de bonifications dans un sprint intermédiaire, a forcé l'allure dans le final de l'étape et a été le seul à réagir derrière Nick Schultz qui venait de fausser compagnie au peloton sous la flamme rouge.

"Pour être franc, j'ai vraiment apprécié la journée. C'était dur en selle avec un bon tempo toute la journée et nos gars ont fait un magnifique boulot. Il m'a manqué un rien dans le final, j'aurais dû réagir toute de suite pour boucher le trou. Mais il était fort aussi et il mérite sa victoire après avoir attaqué comme ça dans le dernier kilomètre. J'ai fait un bon sprint et je voulais gagner pour l'équipe après leur travail. Demain (mardi), cela s'annonce dur sur papier avec une arrivée difficile à Vallter 2000. On a une super équipe, on va essayer de durcir la course", a commenté Tadej Pogacar grandissime favori de l'épreuve.

La deuxième étape conduira le peloton de Mataró au sommet - hors-catégorie - de Vallter 2000, à plus de 2.000m d'altitude, au terme d'un parcours de 186,5km passant notamment par le Coll de Coubet (9,6 km, 5,2 %) à 50 bornes de l'arrivée.

Cette 103e édition du Tour de Catalogne s'achève dimanche à Barcelone.