Torstein Traeen remporte la quatrième étape, Adam Yates surprend et devient nouveau leader

Le Norvégien Torstein Traeen (Bahrain-Victorious) s'est imposé au bout de la quatrième étape du Tour de Suisse (WorldTour) après un parcours qui reliait Rüschlikon au Col du Gothard sur 171 km mercredi. Le Britannique Adam Yates (UAE Team Emirates) a terminé à la seconde place et a réalisé l'opération de la journée en devenant le nouveau maillot jaune. Le Danois Mattias Skjelmose (Lild-Trek) a terminé troisième.

Au classement général, Yates reprend donc la première place avec 26 secondes d'avance sur son coéquipier, Portugais Joao Almeida et Skjelmose. Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike) remonte à la 8e place à 1:21 du leader.

À sept kilomètres de l'arrivée, lors de l'ultime ascension, le Néerlandais Wilco Kelderman (Visma-Lease a Bike) et le Mexicain Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) ont tous les deux chuté mais sont repartis dans la foulée.

Jeudi, la cinquième étape se tiendra entre Ambri et Cari sur 148,6 km avec au programme trois ascensions. Les deux premières se tiendront dans les 30 premiers kilomètres : Altanca (2e cat. 5,2 km à 8,4% de moyenne) et un premier passage à Cari (1re cat. 7,7 km à 9,8% de moyenne). Le dernier se situe au second passage à Cari (1re cat. 10,2 km à 8% de moyenne).