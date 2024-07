"Toujours très content de venir par ici": ce coureur français déclare sa flamme à la Belgique au Tour de Wallonie

Benoît Cosnefroy n'a pas franchement brillé aujourd'hui, au Tour de Wallonie, mais il a assuré l'essentiel à la veille de l'étape reine. Pour le coureur français de 28 ans, cette course est aussi un moyen de revenir en Belgique, là où il se sent toujours heureux.

Benoît Cosnefroy n'est pas encore à fond. Le Français, considéré comme l'un des grands favoris de ce Tour de Wallonie, a fait le boulot sans pour autant convaincre lors de la deuxième étape. S'il n'a pas pu se mêler à la lutte pour la victoire, il reste cependant en lice pour le sacre final, avant l'étape reine prévue demain et où il espérera sans aucun doute pouvoir briller.

Interrogé sur le plateau de Dans le Peloton, Cosnefroy a eu l'occasion de s'exprimer sur le lien qui l'unit à la Belgique. Terre de cyclisme, notre pays semble avoir une place importante dans le cœur du coureur de 28 ans, vainqueur de la Flèche Brabançonne en avril dernier. "C'est un endroit où j'aime venir et courir, ce sont des parcours qui me correspondent bien et où généralement, je prends du plaisir", a reconnu Cosnefroy.