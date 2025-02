Tour d'Algarve: Milan Fretin s'impose au sprint après une manœuvre litigieuse dans la quatrième étape

L'étape s'est décantée très tôt, avec une première attaque d'un groupe de 4 après moins de 10 kilomètres. Ils ont compté jusqu'à 7'45" d'avance avant de franchir le premier gros obstacle de la journée, le Malhao. Un groupe de poursuivant, avec Van Mechelen et Eulalio, s'est forgé à la mi-course pour tenter de revenir vers les quatre échappés, toujours solidement devant.

Comme on pouvait s'y attendre, la suite de la course a permis aux sprinters de se positionner en recollant à l'échappée. La jonction a finalement été effectuée et les coureurs se sont dirigés tranquillement vers l'arrivée, avec une montée vicieuse jusqu'à la ligne d'arrivée.

Un sprint très disputé

Jonas Vingegaard était ensuite victime d'un petit souci mécanique à 2km de l'arrivée, sans pour autant impacter le classement général de ce Tour d'Algarve. La bataille pour la victoire du jour était lancée par Laurenz Rex, qui accélérait avant que De Lie, Van Aert et Girmay ne tentent une offensive. Bien placé, notre compatriote a finalement été battu de justesse par Milan Fretin, qui créait la surprise.

Le problème, c'est que le Belge a opéré un gros changement de trajectoire qui a impacté le résultat final, ce qui pourrait lui valoir une disqualification. L'Italien Flippo Ganna (INEOS Grenadiers) a pris la deuxième place devant Meeus et De Lie. Girmay a fini cinquième. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) s'est classé septième et Jasper Stuyven (Lidl-Trek) dixième.

Au général, Christen reste en tête avec 4 secondes d'avance sur son équipier portugais Joao Almeida. Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) est troisième à 7 secondes. La 51e édition du Tour de l'Algarve s'achèvera dimanche par un contre-la-montre individuel de 19,6 km entre Salir et Malhao où l'on connaîtra le successeur de Remco Evenepoel au palmarès.