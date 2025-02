Tour d'Algarve: un coureur offre la victoire à un coéquipier, un Belge sur le podium de cette deuxième étape

La deuxième étape du Tour d'Algarve se déroulait ce jeudi. Au sommet de l'Alto de Foia, c'est Jan Christen qui s'est imposé. Notons le joli podium de Laurens De Plus, notre compatriote.

Dès le début de la course, une échappée de 8 coureurs avait pris les devants, avec une avance moyenne de 4 minutes sur un peloton mené par la Bora et Visma Lease a Bike. Un Belge était présent dans cette escarmouche, le coureur de chez Lotto, Brent Van Moer. Ils se sont retrouvés à 5 après l'ascension d'Alferece.

Après une première journée chaotique, marquée par une arrivée catastrophique de la majorité des coureurs, le peloton du Tour d'Algarve enchaînait avec une deuxième étape plus tranquille dans son déroulement.

Le peloton a accéléré lors de l'ascension du Marmelete à 40 km de l'arrivée, c'est à ce moment-là qu'Arnaud De Lie a été lâché, tout comme Jordi Meeus, et Milan Fretin. L'écart est descendu à 1'13 au sommet de ce col de 3ème catégorie. À 21km de l'arrivée, le peloton a englouti l'échappée du jour.

Peu à peu, dans l'avant-dernière ascension, les coureurs lâchaient au rythme de la Bora et de la Visma. Dans la descente précédant l'ascension finale, le Belge Laurens De Plus initiait une nouvelle offensive. Il était d'abord accompagné du Français de la FDJ Rémy Rochas. Ce sont ensuite l'Américain Neilson Powless, l'Anglais Ben Tullet, le Suisse Jan Christen et l'Italien Luca Vergalitto qui s'invitaient dans ce groupe.

Almeida, le grand prince

C'est à 900 mètres de l'arrivée que le jeune Suisse de la formation UAE attaquait le groupe de tête, suivi par De Plus. Il était rejoint par son coéquipier Portugais Joao Almeida juste avant la ligne d'arrivée, qui avait placé une attaque fulgurante dans le groupe des poursuivants.

Mais la journée s'achevait sur un geste de grande classe. Le régional de l'étape laissait la victoire à Jan Christen, son jeune équipier, en vrai gentleman. Le Belge, Laurens De Plus termine troisième.

Rendez-vous demain à 16h sur RTL club et RTL play pour suivre la troisième étape du Tour d'Algarve