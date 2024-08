Tour de France femmes: Vollering-Niewiadoma, le duel est lancé

Sur des routes humides empruntant plusieurs difficultés des classiques Amstel Gold Race et Liège-Bastogne-Liège, Pieterse (22 ans) a signé la première victoire sur route de sa carrière en devançant dans un sprint à trois sa compatriote Vollering et la Polonaise Niewiadoma.

Le duel attendu entre Demi Vollering et Katarzyna Niewiadoma dans la quête de la victoire finale du Tour de France femmes a pris forme lors d'une étape spectaculaire remportée par la jeune pépite néerlandaise Puck Pieterse, mercredi à Liège.

Tenante du titre, la leader de l'équipe SD Worx a confirmé son statut de grandissime favorite en dynamitant la course dans la dernière des huit ascensions du jour, la terrible côte de La Roche-aux-Faucons (1,3 km) avec ses passages à 14% de dénivelé à 13 kilomètres de l'arrivée en bord de Meuse à Liège.

"L'équipe a fait un super boulot pour me placer constamment à l'avant de la course. Il ne m'a pas manqué grand chose pour la victoire d'étape, mais Puck a vraiment bien joué le coup lors du sprint", a-t-elle expliqué.

Vollering (27 ans) a aussi eu confirmation que sa principale rivale pour la victoire finale dimanche serait bel et bien la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, troisième des deux précédentes éditions de la Grande Boucle féminine.

-- Les Françaises à l'affût --

Au classement général, l'actuelle N.1 mondiale possède un avantage de 22 secondes sur Pieterse et de 34 secondes sur Niewiadoma alors que se profilent à partir de vendredi des étapes accidentées et de montagne à travers les massifs du Jura et des Vosges avant la redoutée dernière étape dont l'arrivée sera jugée au sommet de l'Alpe d'Huez.

Puck Pieters, championne d'Europe de VTT (cross-country) et récemment 4e dans cette discipline aux JO de Paris, a elle confirmé ses aptitudes sur route en signant un premier succès marquant.