Tour de France: suspense et spectacle garantis à l'Alpe d'Huez

Si la Polonaise Katarzyna Niewiadoma porte toujours le maillot jaune, elle sait aussi que "les écarts sont très serrés entre les candidates à la victoire" et "qu'ils ne représentent pas grand chose en montagne".

La dernière journée du Tour de France femmes dimanche à l'Alpe d'Huez promet un final spectaculaire et un fameux suspense entre les favorites après la 7e et avant-dernière étape de samedi remportée au Grand-Bornand, en Haute-Savoie, par la Belge Justine Ghekiere.

La grimpeuse de l'équipe Canyon-SRAM Racing, 3e des deux éditions précédentes, possède 1 minute 15 secondes d'avance sur sa grande rivale, la Néerlandaise Demi Vollering (8e), la tenante du titre qui avait chuté jeudi, perdant près de deux minutes dans l'aventure.

Mais Vollering a démontré samedi dans l'ascension du Grand-Bornand qu'elle n'avait pas l'intention de renoncer et que ses jambes répondaient plutôt bien 48 heures après avoir perdu près de deux minutes sur son adversaire. Avec les bonifications de sa troisième place, elle a d'ailleurs repris quatre secondes à sa concurrente.

"Je ne me concentre pas sur Demi mais uniquement sur moi. Je vais devoir me relaxer et bien récupérer ce (samedi) soir pour être prête pour demain car l'étape s'annonce terrible", a déclaré le Polonaise.