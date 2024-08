Tour de Pologne: Jonas Vingegaard s'adjuge l'édition 2024

Le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a décroché la victoire finale au classement général du 81e Tour de Pologne et succède ainsi au Slovène Matej Mohoric.

Son coéquipier néerlandais Olav Kooij a remporté au sprint la 7e et dernière étape de cette édition, alors que Tim Merlier (Soudal Quick-Step) et Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) ont fini 2e et 3e au bout des 142,1 km qui relaient Wieliczka à Cracovie, dimanche.

Vingegaard remporte donc le classement général avec 13 secondes d'avance sur l'Italien Diego Ulissi (UAE Emirates) et 20 secondes d'avance sur son autre coéquipier néerlandais Wilco Kelderman. Ben Hermans est le premier Belge au classement général avec une 14e place à 1:40 du vainqueur. Jonas Vingegaard valide un 36e succès en carrière, le 9e au classement général d'une course à étapes.