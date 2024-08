Tour de Pologne: Tim Merlier s'offre à son tour une victoire d'étape

Elle s'est jouée au sprint. Merlier a surgi de l'arrière tout en puissance dans les derniers mètres. Il a devancé Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) et le Néerlandais Olav Kooij (Visma-Lease a Bike). Après les victoires de Thibaut Nys (1re et 3e) et Tim Wellens (4e), Merlier signe un 4e succès d'étape belge dans cette 81e édition du Tour de Pologne.

À lire aussi Tour de Pologne: Thibau Nys remporte la troisième étape et confirme sa bonne forme

Le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a conservé le maillot de leader du général. Il devance de 19 secondes l'Italien Diego Ulissi (UAE Team Emirates) et de 20 secondes le Néerlandais Wilco Kelderman (Visma-Lease a Bike). Premeir Belge, Ben Hermans (Cofidis) est 16e à 1:40. Merlier décroche son 13e succès de l'année et la 47e en carrière. Il s'agit du 27e succès de la formation Soudal-Quick Step.