Tour d'Espagne: O'Connor, intenable, rafle l'étape et le maillot rouge

Dans une forme éblouissante, O'Connor, 28 ans, a profité d'un peloton amorphe sous la chaleur accablante d'Andalousie et de ses excellentes jambes pour creuser l'écart. Il compte désormais 4 min 51 sec d'avance sur Primoz Roglic, son dauphin, à qui il a chipé la tunique de leader.

Au terme d'un superbe numéro en solitaire, l'Australien Ben O'Connor s'est offert la sixième étape et le maillot rouge de leader du Tour d'Espagne jeudi à Yunquera.

Sans jamais baisser le pied, le natif de Subiaco, près de Perth, s'est également permis d'entrer avec fracas dans le cercle des coureurs vainqueurs d'étapes sur les trois grands Tours.

Quatre ans après une victoire de prestige sur les cimes italiennes de Madonna di Campiglio, trois ans après s'être imposé à Tignes sur le Tour, O'Connor a de nouveau levé les bras et brandi le poing, cette fois sur les routes espagnoles.

- "J'y pensais" -

CRISTINA QUICLER

"Je cherchais ce triplé sur les grands tours, maintenant je l'ai fait! J'y pensais avant le départ de cette course, maintenant il y a mon nom sur cette liste, et en plus je prends le maillot rouge", s'est-il réjoui.