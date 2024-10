Un cinquième Vélo de Cristal de suite pour Lotte Kopecky après "une très belle année"

L'Anversoise s'est aussi illustré sur les grands tours avec une deuxième place sur le Tour d'Italie, un an après celle sur le Tour de France. "Ce sont de beaux résultats, surtout sans vraie préparation. Je suis bonne sur différents terrains et il faudra voir jusqu'où je peux aller à l'avenir. Le parcours des courses à étape est aussi important. L'Amstel Gold Race et Liège-Bastogne-Liège sont aussi deux belles classiques auxquelles j'aimerais participer."

La saison n'est cependant pas finie pour Kopecky qui participe encore aux Mondiaux sur piste. Elle sera engagée sur la course à l'élimination jeudi et la course aux points dimanche. "C'est difficile pour moi de faire l'impasse. Mais ce n'est pas la plus importante. Ma saison ne peut plus être gâchée. Je vais tenter ma chance et après cela, il sera temps de récupérer physiquement et mentalement."