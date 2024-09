"Un honneur" pour Victor Vercouillie qui remplace Yves Lampaert sur le chrono

Yves Lampaert, malade, étant forfait pour le contre-la-montre des championnats d'Europe de cyclisme mercredi entre Heusden-Zolder et Hasselt, Sven Vanthourenhout a choisi Victor Vercouillie pour le remplacer. "Je ne m'y attendais pas", a réagi le coureur de Flanders-Baloise mardi soir en conférence de presse.

Vercouillie a roulé très peu de chronos cette saison pour sa première saison chez les professionnels. Le Flandrien de 21 ans avait notamment terminé 11e du championnat de Belgique. "Lorsque Sven m'a contacté samedi, c'était une surprise. Mais c'est un honneur pour moi. Le chrono, c'est la discipline que je préfère normalement mais je ne sais pas à quoi je peux m'attendre lors de cet Euro. Je n'en ai pas beaucoup fait cette saison, moins que chez les espoirs. Je vais tout donner pour ne pas avoir de regrets."

Vercouillie sera aussi aligné sur le relais mixte jeudi où il était déjà prévu. "Je l'ai déjà fait (à Emmen en 2023, ndlr.). Je trouve que c'est une chouette discipline. L'Italie et l'Allemagne sont plus forts mais je pense que cela se joue entre la Pologne et nous pour la troisième médaille. Ce serait beau de décrocher une médaille à domicile."