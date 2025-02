Wout van Aert ambitieux pour son retour sur la route: "Je vois des opportunités pour aller chercher la victoire"

"Cela s'est avéré être une préparation parfaite pour le week-end d'ouverture des classiques flamandes. J'ai terminé troisième au Nieuwsblad et j'ai gagné Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Nous avons pensé que c'était une bonne idée d'ajouter la Clásica Jaén et l'Algarve à mon programme. Je pense que ce sont deux belles courses, variées, où je peux me tester tout de suite. Un parcours sur graviers attire toujours un peu plus mon attention".

Le Tour de l'Algarve débute mercredi. Les cinq jours au Portugal auront pour point d'orgue un contre-la-montre en montée. "Il y a des étapes où je vois des opportunités pour aller chercher la victoire, même si l'essentiel reste de faire un pas de plus dans ma préparation pour les grandes classiques de printemps. Nous viserons certainement aussi la victoire au classement général avec Jonas (Vingegaard, ndlr). J'ai hâte de disputer mes premières courses sur route".

