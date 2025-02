Une superbe histoire: Wout van Aert a retrouvé sa montre... grâce à deux enfants de 9 et 11 ans

Dimanche dernier, lors des Mondiaux de cyclo-cross à Liévin, Wout van Aert a décroché la deuxième place. Mais au-delà du podium, le Belge a vécu une autre surprise après la course : il avait perdu sa montre en plein effort, sans même s’en rendre compte.

Heureusement, Théo (11 ans) et Hugo (9 ans), deux jeunes supporters, ont repéré l’objet sur le bord du parcours. Avec l’aide de leur père, ils ont réussi à la récupérer malgré quelques passants aux intentions douteuses. "Avec un bâton, j’ai pu la tirer jusqu’à moi. Lorsque je la tenais, certaines personnes voulaient me la prendre. Je soupçonne qu’ils avaient de moins bonnes intentions. Je l’ai donc mis dans ma poche et je l’ai gardé près de moi", a raconté Aurélien, le papa d’Hugo, interrogé par le Laatste Nieuws.

Encore fallait-il remettre la montre à son propriétaire ! Après plusieurs tentatives infructueuses, les garçons ont finalement pu approcher van Aert en zone mixte grâce à un bénévole. Le coureur belge, reconnaissant, les a chaleureusement remerciés et a posé avec eux pour une photo souvenir. Un joli geste et une belle anecdote à raconter pour la petite famille.