Valentin Paret-Peintre remporte sa première victoire professionnelle: "Indescriptible"

Au sommet de la Bocca della Selva, Paret-Peintre a devancé son compatriote, l'expérimenté Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL). "Quand j'étais jeune, je regardais Romain à la télévision. J'ai commencé à rêver quand il est monté sur le podium du Tour. Et aujourd'hui, je me suis battu avec lui... Et je l'ai battu" a raconté, incrédule, le vainqueur du jour.

"Je savais que les quatre derniers kilomètres étaient les plus raides et que c'était à ce moment-là qu'il fallait attaquer. J'ai attendu encore et encore jusqu'au bon moment. Et je suis parti à trois kilomètres du sommet". Le grimpeur a alors déposé Bardet avant de rattraper et de dépasser le Slovène Jan Tratnik (Visma-Lease a bike) seul en tête jusque-là.