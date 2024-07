Van Aert accablé par la chaleur : "J'ai eu l'impression de cuire toute la journée"

Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) a terminé 5e de la 16e étape du Tour de France qui arrivait mardi à Nîmes. Après la course, il a parlé de ses moins bonnes jambes et de la chaleur. "Nous continuons à essayer", a-t-il déclaré à propos de sa quête d'une première victoire d'étape dans cette 111e édition.

"C'était comme si je cuisais toute la journée", a déclaré van Aert pour décrire les températures qui ont largement dépassé les 30 degrés. "À mon avis, c'était la première journée vraiment chaude. Normalement, j'aime la chaleur, mais aujourd'hui, elle m'a fait souffrir. Je ne me sentais pas très bien. S'échapper seul était difficile."

Van Aert ne s'est pas non plus senti très bien dans le sprint massif qui a conclu le parcours pour la victoire d'étape : "Je n'avais pas les jambes pour faire mieux", a-t-il déclaré en toute honnêteté. "J'étais bien placé avec Christophe (Laporte, ndlr) dans les derniers kilomètres, mais les rond-points étaient vraiment dangereux. Dans le dernier kilomètre, j'ai perdu un peu de mon élan parce que nous avons dû freiner pour certains gars. J'ai aussi perdu Christophe à ce moment-là. J'étais encore en mesure de sprinter, mais je n'ai pas pu rattraper les premiers. À la fin, je n'avais tout simplement pas les jambes. Ce n'était pas possible."