Van Wilder 6e du chrono et maillot blanc de meilleur jeune visait juste "un bon chrono"

"Je ne visais pas particulièrement le maillot blanc, je voulais juste faire un bon chrono sur un parcours très rapide et je suis content de ma performance", a commenté le coureur de Soudal-Quick Step, 23 ans, qui a terminé à 17 secondes du vainqueur du jour, l'Américain Brandon McNulty (UAE Emirates). Il est également 6e au classement général.

"Je n'ai pas fait attention aux jeunes coureurs. J'ai juste fait ma course. J'aide souvent Remco Evenpoel, mais j'ai aussi mes propres ambitions, particulièrement quand l'arrivée est en montée. On a une forte équipe ici avec Jan Hirt et Mauri Vansevenant. On a nos cartes à jouer. Cette équipe d'UAE Emirates est à domicile. Ils sont forts et super motivés, mais on va essayer de rendre leur tâche difficile", a ajouté Ilan Van Wilder dans un communiqué des organisateurs.