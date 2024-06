Victoire au classement général pour Herregodts, Salby anticipe le sprint de l'étape finale

Rune Herregodts (Intermarché-Wanty) a remporté le classement général du ZLM Tour (2.1), dont la 5e et dernière étape a été courue dimanche autour d'Oosterhout aux Pays-Bas. Le sprint conclusif, après 159,4 kilomètres, a été dominé par le Danois Alexander Salby (Bingoal-WB), qui est parti anticipativement pour déjouer les plans des autres sprinteurs.

Herregodts succède au palmarès de l'épreuve au Néerlandais Olav Kooij double tenant du titre du ZLM Tour, remporté à trois reprises par Philippe Gilbert (2009, 2011 et 2014).

Sur une nouvelle étape sans la moindre difficulté, le peloton semblait parti pour un sprint massif. À 300 mètres de la ligne, Salby a cependant déboulé à toute vitesse et a pris quelques longueurs d'avance sur le groupe. Il a tenu la distance, malgré le retour des plus rapides derrière lui. Sa célébration anticipée lui a causé une frayeur, mais le Russe Gleb Syritsa (Astana Qazaqstan) n'a pas réussi à lui enlever la victoire. L'Italien Jakub Marcezko (Corratec-Vini Fantini) a terminé sur la 3e marche du podium de l'étape, et Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) a fini 9e.

Pour Alexander Salby, il s'agit d'une deuxième victoire chez les professionnels. Il s'était imposé sur l'étape finale de la Tropicale Amissa Bongo, en 2023.