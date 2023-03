Victoire du Colombien Juan Sebastian Molano, Timo Kielich 3e

Le Néerlandais Tim Van Dijke (Jumbo-Visma) a pris la 2e place et Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck), 3e, complète le podium du jour à l'issue des douze secteurs pavés de la finale dont quelques uns connus des routes de Paris-Roubaix, notamment les secteurs de Vertain, de Verchain Maugré, d'Haussy, de Quiévy ou encore de Saint-Python.

Huit coureurs, dont Luca De Meester (Bingoal-WB) et Gilles de Wilde (Flanders-Baloise), ont composé l'échappée matinale et ont possédé jusqu'à quatre minutes d'avance après 50 kilomètres. L'écart était monté à cinq minutes avant d'entrer dans les premiers secteurs pavés, à 80 kilomètres de l'arrivée.

L'entrée dans les premiers secteurs pavés a été marquée par plusieurs chutes qui ont provoqué l'explosion du peloton alors que l'avantage des hommes de tête était réduit à 2 minutes.

Six des échappés du jour ont conservé vingt secondes d'avance sur un groupe de chasse comprenant, entre autres, le Néerlandais Taco Van der Hoorn (Intermarché-Circus), le Danois Mikkel Bjerg (UAE), le Norvégien Edvald Boasson-Hagen (DirectEnergie) et Juan Sebastian Molano. Ils ont été repris à 14 km du but sous l'impulsion de Jumbo-Visma.