Victoire mais "sentiments mitigés" pour Blanka Vas après la chute de Demi Vollering

"C'est incroyable. Je n'arrive pas à y croire", a confié Blanka Vas, 22 ans, en savourant sa victoire. "Je ne sais pas quoi dire. Je ne m'y attendais vraiment pas aujourd'hui. Je me sentais si mal pendant la course. Mais Lorena (ndlr: Wiebes, sa coéquipière) m'a dit de croire en moi. Cela m'a beaucoup aidée."

Malgré son triomphe, Vas a été visiblement émue par la chute de Vollering. Après l'accident, la Néerlandaise a reçu peu de soutien de ses coéquipières, mais Vas a expliqué qu'elle n'était pas au courant de ce qui s'était passé. "J'étais à l'avant, dans la roue de Mischa (Bredewold). Je n'ai rien entendu et je ne savais pas ce qui se passait derrière moi. Apparemment, Demi est tombée et elle perd le maillot jaune. C'est vraiment dommage. J'ai des sentiments mitigés."