Waerenskjold remporte le général et "engrange de la confiance en vue du Tour de France"

Waerenskjold avait entamé la dernière étape avec seulement 2 secondes d'avance sur le Tchèque Mathias Vacek (Lidl-Trek) et 6 secondes sur l'Espagnol Alex Aranburu (Movistar), mais il a réussi à s'assurer de la victoire en glanant les bonifications du premier des trois sprints du 'Kilomètre en Or'. Vacek et Aranburu ont dû se contenter des 2e et 3e places du podium.

"Ce fut une nouvelle journée fatigante et stressante", a déclaré le vainqueur final après la course. "Mon maillot de leader était sous pression. Je voulais absolument gagner ce sprint du 'Kilomètre en Or' et j'ai réussi à le faire juste devant Aranburu et Vacek. Ce sprint nous a coûté tellement d'énergie que les deux autres étaient hors de notre portée. Après cela, je ne pouvais plus me laisser surprendre parce que la victoire finale n'était pas encore acquise. Je surveillais Vacek, mais je ne pouvais pas non plus perdre de vue Aranburu."