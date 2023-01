WB veldrijden Besançon - Matthieu van der Poel: "Ce sera du 50-50 avec Wout van Aert"

(Belga) Mathieu van der Poel s'est adjugé la 14e et dernière manche de la Coupe du monde de cyclocross dimanche à Besançon, signant sa 6e victoire de la saison dans les labourés, à une semaine des Mondiaux de Hoogerheide.

Sur un parcours très rapide et sous le soleil, le Néerlandais s'est échappé dans le quatrième des neuf tours et n'a plus été rejoint. "Attaquer après quelques tours était un choix conscient", a déclaré Mathieu van der Poel. "Sur ce parcours, il est difficile d'attaquer et de faire une différence dès le départ. Je voulais y aller un peu plus doucement au début pour pouvoir éventuellement m'échapper plus tard dans la partie la plus difficile du parcours. Je m'en suis sorti et j'ai rapidement eu un écart important, que j'ai pu maintenir jusqu'à la fin". Le weekend prochain, Mathieu van der Poel se lancer à la conquête du maillot arc-en-ciel devant son public, à Hoogerheide. "Je suis content de ma forme et de la façon dont ça s'est passé aujourd'hui", dit le Néerlandais. "Au cours des prochains jours, j'essaierai également de me reposer et de m'entraîner un peu plus. J'espère ainsi arriver au départ à Hoogerheide dans la meilleure forme possible. La météo jouera un rôle, ainsi que l'état de forme du jour", ajoute MVDP, dont le grand rival sera Wout van Aert, absent dimanche en France mais qui a enlevé son 9e succès dans les labourés samedi à Hamme. "Je pense que ce sera du 50-50, mais Wout a eu l'avantage à plusieurs reprises cette saison. Je veux réaliser mon meilleur cross de la saison aux Mondiaux". (Belga)