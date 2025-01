Surprise en cyclocross: Wout van Aert participera finalement aux Mondiaux

Van Aert a disputé cinq cross cette saison, s'imposant à Gullegem (Superprestige) et à Dendermonde (Coupe du monde). Les Mondiaux de Liévin ne figuraient initialement pas à son programme. Samedi, après la manche de Coupe du monde de Maasmechelen, il affirmait encore qu'il venait de disputer son dernier cross de la saison.

"Je regarderai les Mondiaux dans mon fauteuil", avait-il déclaré, soulignant que ses "objectifs sont sur la route."

"Je me sens bien et l'hiver s'est bien passé", a expliqué Van Aert dans un communiqué publié dimanche par son équipe. "L'idée de participer aux Mondiaux ne m'est venue que récemment et après Maasmechelen, le sélectionneur belge, mon entraîneur chez Visma-Lease a Bike et moi-même avons décidé de participer. Je suis excité de participer à une si belle course et je pense que cette motivation supplémentaire me fera du bien dans la perspective de mes plus gros objectifs sur la route. Bien sûr, la préparation sera différente, mais je ferai de mon mieux."