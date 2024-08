Wellens s'est "surpris lui-même" en remportant le contre-la-montre

Tim Wellens (UAE Team Emirates) a remporté la deuxième étape du Tour de Pologne (WorldTour) mardi, un contre-la-montre accidenté. "Je me sentais très bien aujourd'hui. Mieux que prévu", a raconté le Limbourgeois lors d'une courte réaction. "On essaie évidemment toujours de gagner, on y va à fond, mais il y a beaucoup de bons coureurs ici. Je ne m'attendais pas à remporter la victoire aujourd'hui."

Wellens, 33 ans, dit avoir "de bons souvenirs" de la Pologne: en 2016, il avait remporté la victoire au classement général. "Et j'aime revenir à chaque fois. Je trouve toujours un parcours qui me convient ici. Je suis super motivé de participer à cette course."

Une nouvelle victoire au classement général n'est pas envisageable selon Wellens, qui est 16e du classement à 1:12 du leader, Jonas Vingegaard. "J'ai malheureusement perdu beaucoup de temps lundi à cause d'une chute, donc la victoire finale n'est plus possible. Cela sent bon pour Vingegaard, mais nous allons essayer de le battre avec Diego Ulissi ou Rafal Majka", ses coéquipiers.