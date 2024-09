En Afghanistan, le futsal pour être "heureux" et "motivé"

"On est super heureux, ça nous aide à avoir un rêve" dans un pays ravagé par quatre décennies de guerres, de pouvoirs talibans, d'isolement mondial et rongé par la pauvreté, s'enthousiasme Moustafa, 21 ans.

"On a compris que rien n'était impossible et que si on se bat, on peut y arriver", assure à l'AFP celui qui se prend déjà à rêver de marquer lui-même un but un jour dans un tournoi de la Fifa.

Dans ce complexe sportif du centre de Kaboul, tous les matins, des adeptes de cette variante du football qui se joue en équipes de cinq se retrouvent sur un terrain de 40 mètres sur 20 bordé de murs et ombragé par des toiles.

Mi-septembre, ils se sont réunis devant un écran plutôt que sur leur pelouse synthétique pour soutenir leur équipe, en lice avec 23 autres pour le Mondial.