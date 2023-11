Enea Bastianini s'impose en Malaisie, Francesco Bagnaia prend trois points à Jorge Martin

Enea Bastianini (Ducati) a remporté le Grand Prix du Qatar de MotoGP, 18e des 20 manches du championnat du monde, dimanche, sur le circuit de Sepang. L'Italien a devancé l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) et son compatriote Francesco Bagnaia (Ducati), qui réalise la bonne opération au championnat en prenant trois points à l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), quatrième.

Bastianini et Alex Marquez prenaient le meilleur départ. Derrière, eux Bagnaia et Martin se livrait un duel acharné au quatrième tour, dont Bagnaia sortait victorieux pour s'installer à la troisième place. Les deux premiers prenaient le large, alors que Bagnaia creusait petit à petit l'écart sur Martin.

Marquez, vainqueur du sprint samedi, prenait la deuxième place. Bagnaia conservait la troisième position, ce qui lui permet d'engranger trois points de plus que Martin, quatrième. L'Italien, tenant du titre, compte 412 points et porte son avance sur l'Espagnol à 14 longueurs à deux manches de la fin, avec 74 points encore à distribuer. Bagnaia quitte la Malaisie avec un point d'avance en plus qu'à son arrivée. Martin lui avait en effet grappillé deux unités samedi lors du sprint. La prochaine manche aura lieu le week-end prochain au Qatar.