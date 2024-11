"C'est toujours la même chose avec lui": tensions entre Leclerc et Sainz lors du GP de Las Vegas

Visiblement, l'ambiance n'est pas au beau fixe chez Ferrari. Durant le GP de Las Vegas, Carlos Sainz et Charles Leclerc se seraient énervés l'un contre l'autre.

Vainqueur du Grand Prix de Las Vegas, George Russell gardera à coup sûr un bon souvenir de sa course. Ce n'est peut-être pas le cas de Charles Leclerc et de Carlos Sainz, par contre.

Seulement, lors du 28e tour, Sainz rencontre à son tour un problème avec ses pneus. Et lorsqu'il demande de rentrer aux stands, le paddock lui répond : "Nous ne sommes pas prêts", avant de lui demander de laisser passer Leclerc, car il était plus rapide.

Trois jours plus tard, l'histoire va se répéter. Alors que Leclerc changeait ses pneus et sortait du stand devant Sainz, ce dernier s'est empressé de rattraper son coéquipier, ne manquant pas de fortement agacer celui-ci. "Il me carotte tout le temps ! Il ne s'agit pas d'être gentil, mais d'être respectueux. C'est toujours la même chose avec lui", peste Charles Leclerc dans son casque.

Après la course, il est revenu sur cet incident : " (...) C'est dommage pour le championnat pilotes, par contre, car je bataille avec Norris pour la 2e place. J'ai compris que je ne dois compter que sur moi-même dorénavant. Je dois être meilleur en qualif et être parfait en course pour aller le chercher".

De son côté, Carlos Sainz a préféré ne pas faire de commentaire.