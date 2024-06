F1: Gasly prolonge avec Alpine pour plusieurs saisons

Cet accord "pluriannuel" "vient prolonger le contrat actuel de Pierre pour la saison 2025 et au-delà", écrit Alpine dans un communiqué, sans mentionner le nombre d'années prévues par cette prolongation.

Âgé de 28 ans, Pierre Gasly a rejoint l'écurie française la saison dernière et disputé 32 courses depuis (67 points).

"Il est un formidable ambassadeur pour la marque Alpine, donc nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration", a commenté le patron de l'équipe, Bruno Famin, cité dans le communiqué.

"Je me sens vraiment chez moi dans cette grande équipe... Le but a toujours été de construire sur le long terme. Si la saison en piste a été difficile jusqu’ici, je reste fidèle au projet et je ne vais nulle part... Il y a beaucoup de potentiel", a de son côté réagi Pierre Gasly.