F1: Verstappen domine la première journée en Autriche

Avec une monoplace moins dominatrice que lors des deux années écoulées, le triple champion du monde en titre doit s'employer de plus en plus pour repousser ses rivaux mais comme au Canada ou en Espagne, il y est encore parvenu en ce début de week-end au Red Bull Ring.

Sur les terres de Red Bull, le Néerlandais Max Verstappen a dominé la première journée du Grand Prix d'Autriche de F1 en étant le plus rapide des essais libres, avant d'arracher la pole position de la course sprint.

Samedi midi, il s'élancera en tête de la course sprint, la troisième de la saison, devant les deux McLaren du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri, et sera un nouvelle fois le grand favori.

Lors de qualifications très tactiques au cours desquelles les écuries ont tenté au maximum de préserver leurs pneus en vue d'un programme chargé, Verstappen a su tirer son épingle du jeu in extremis en prenant le meilleur sur Norris pour seulement 93 millièmes de secondes en toute fin de Q3.

"Je suis très heureux de décrocher la première place des qualifications du sprint devant mes fans pour notre course à domicile. Tout s'est très bien passé aujourd'hui. La voiture a été plaisante à conduire et on avait tout de suite trouvé les bons réglages. C’est un très bon début de week-end", a savouré le leader du championnat du monde.